金价接近约六年最低 因美元走强

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透伦敦11月26日 - 金价周四在近六年低位附近交投，因数据巩固了年内升息的预期后，美元守在数月高位。
另外，欧洲央行官员告诉路透，央行正考虑在下周会议上推出诸如两级存款利率或扩大购债规模等选项。消息拖累欧元兑美元走软，从而重压以美元计价的黄金价格。
1505 GMT，现货金持平在每盎司1,070.76美元，距离上周触及的2010年2月以来最低1,064.95美元不远。
市场交投清淡，美国市场因感恩节假期休市。
“市场的感觉是美元将继续上扬，因未来欧洲将继续实施量化宽松(QE)政策，而美国将升息，”丹麦盛宝银行的商品策略部主管Ole Hansen表示。
“市场焦点重回金价与美元走强之间的反向联动关系，这令金价承压。”
美元指数上扬0.1%，接近前一日触及的八个月高位。
上海金交所黄金溢价周四在每盎司5-6美元的良性区间交投，本月初为3-4美元。
周四公布的数据显示，10月中国大陆从香港的黄金净进口在前月触及10个月高位后下降。
现货银上扬0.6%，报每盎司14.24美元。现货铂金升 1.6%，报每盎司852美元，前一交易日曾触及七年低位。现货钯金上涨0.9%，报每盎司559美元。(完)
(编译 刘静; 审校 母红)
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路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。