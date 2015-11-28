金价触及近六年低位 势将连跌第二周

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透纽约/伦敦11月27日 - 金价周五下跌近2%，逼近六年低位，本周可能连跌第六周，受累于美元走强，以及美国下月升息的前景。
现货金盘中一度触及2010年2月以来最低1,052.46美元，后小幅反弹，1759 GMT，下跌1.3%，报每盎司1,057.50美元。
现货金价本周下跌约2%。美国12月期金触及六年低位1,051.10美元，后反弹，收挫1.3%，报每盎司1,056.20美元，本周连跌第六周。
美元走强重创金价。美元指数接近3月触及的数年高位。
“市场认为今日下跌均因汇率所致，美元走强拖累金价走低，”RJO Futures的高级商品经纪Phillip Streible表示。
交易商称，中国买入黄金对金市利好，但并未能支撑金价。
上海金交所黄金溢价为每盎司5-6美元，本月初为3-4美元。
但其他实货需求指标就不太乐观。
印度关键的12月当季的黄金购买量可能跌至八年来最低水平，因投资需求疲弱和连续的乾旱可能损及数百万农户的收益。
其他贵金属方面，现货银、铂金和钯金本周均可能走低。
现货银跌1.2%，报每盎司14.08美元。现货铂金急挫1.9%，报每盎司834.25美元，距离本周稍早触及的七年低位不远。现货钯金回落1.5%，报每盎司547.25美元。(完)
(编译 刘静; 审校 母红)
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