金价触及近六年低位 势将连跌第二周

“市场认为今日下跌均因汇率所致，美元走强拖累金价走低，”RJO Futures的高级商品经纪Phillip Streible表示。

上海金交所黄金溢价为每盎司5-6美元，本月初为3-4美元。

印度关键的12月当季的黄金购买量可能跌至八年来最低水平，因投资需求疲弱和连续的乾旱可能损及数百万农户的收益。