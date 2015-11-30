金价上扬近1% 但本月将录得两年半来最大月度跌幅

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约/伦敦11月30日 - 金价周一上涨1%，但仍接近近六年最低水平，势将录得两年半来最大月度跌幅，因美国今年年底前将升息的前景推动美元触及多月高位。
1957 GMT，现货金上涨0.9%，报每盎司1,066.40美元，略高于上周五触及的2010年2月以来最低1,052.46美元。
“本周五将有就业数据出炉，在此之前人们不想持有空头，”经纪商RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye称。他指出，美国股市走软也给黄金市场提供了一些支撑。
美元兑一篮子货币触及八个半月高位，使其他货币持有者购买黄金的成本增加。美元走强通常会重压金价。
黄金11月累积下跌近7%，是自2013年6月以来的最大月度跌幅，因投资者聚焦美国可能升息。美国联邦储备委员会(FED/美联储)将于12月15-16日召开政策会议。
现货铂金11月累积下跌16%，周一下跌1.6%，至每盎司820.60美元的七年低位。
现货银今日上涨0.2%，报每盎司14.07美元，可能录得9.5%的月度跌幅。
现货钯金本月下跌19%，周一下跌1.1%，报每盎司541.75美元。 (完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。