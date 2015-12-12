金价因美元走软反弹 但本周可能走低

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约/伦敦12月11日 - 金价周五反弹，削减稍早跌幅，因美元和美国公债收益率走低，但本周仍可能是过去八周中第七周下跌，因投资者根据美国下周将升息的预期进行布仓。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)在12月15-16日会议上升息将是近10年来首次，且可能损及对无息黄金的需求。
“暂时出现的轧空可能干扰黄金的长期跌势，但我们仍预计金价下周将跌至1,000美元左右，”ABN Amro的分析师Georgette Boele说。
现货金盘初走低，后反弹，1920 GMT，上扬0.7%，报每盎司1,078.76美元。本周可能下跌0.7%。
“欧元兑美元反弹，以及10年期美债收益率回落扶助推升金价，盖过了油价重挫以及预期美国下周升息对金价的拖累，”渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示。
美元指数.DXY下跌0.4%。中国人民币跌至四年半低位，国际货币基金组织(IMF)于11月30日将其纳入储备货币篮子。人民币走软引发市场担忧这可能拖累全球经济。
另外，金市未受油价重挫，下探11年低位的影响。
另外两种贵金属走疲，现货银盘中跌至2009年8月以来最低，报13.76美元。
银和铂金可能在过去八周中第七周下跌，现货铂金周五下跌0.8%，报每盎司842美元。
现货钯金上扬0.6%，报盎司541.56美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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