金价上扬逾1% 在录得五个月以来最大跌幅后反弹

路透纽约/伦敦12月18日 - 金价周五上扬逾1%，在周四受股市和美元回落拖累录得五个月最大单日跌幅后反弹，但仍留守在数年低位附近，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)近10年来首次升息。

自周四在1,047.25美元触底后金价收复了部分失地，该水准较12月3日触及的近六年低位高不到几美元。

美联储升息提振了美元，并增加了持有无息黄金的机会成本。

1910 GMT，现货金上扬1.3%，报每盎司1,065.30美元。美国2月期金收涨1.5%，报每盎司1,065美元。

“市场大幅震荡，但总体基调仍为下行，”商品投资公司Logic Advisors的联合创始人Bill O'Neill表示。

“目前美元对金市的影响超过了今年很多时候。”

O'Neill还表示，股市疲弱也重压金价，全球股市走低，因担忧油价回落可能暗示成长将会放缓。

美元指数下跌0.4%.

“明年黄金和贵金属的宏观基本面可能不再这么负面，”Mitsubishi的分析师Jonathan Butler说。

据技术分析师分析，如果跌穿12月初触及的低位1,045美元，金价可能再度下探1,000美元，为六年来首次。

现货银上扬2.9%，报每盎司14.10美元。现货铂金升1.6%，报每盎司857美元。现货钯金小跌0.1%，报每盎司553美元。(完)