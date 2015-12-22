金价连升两日后回软 交易商节前轧平仓位

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透纽约/伦敦12月22日 - 金价周二在连升两日后回软，未受美元疲弱和油价反弹的提振，因交易员在年底轧平仓位，圣诞假前交投明显淡静。
金价自上周美国联邦储备委员会(FED/美联储)宣布近十年来首次升息后触及的2010年初来的低点已大涨了2.5%。
2017 GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,072.20美元。美国2月期金收低0.6%，报每盎司1,074.10美元。
“明年，市场可能有一些下滑风险，因投资人尚未关注利率可能保持稳定的可能性。”ETF Securities分析师Martin Arnold表示。
在上周美联储升息前，对冲基金持有创纪录的空头仓位，近几日一直在减仓，丹麦盛宝银行(Saxo Bank)在报告中指出。
美股攀升而美元指数下滑，因交易商对美联储升息后的美元多头押注获利了结，且美国11月成屋销售大跌。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust持金量上周稍晚大增，支撑金价，但本周恢复跌势暗示投资人保持谨慎。
现货银跌0.1%，报每盎司14.26美元，现货钯金升0.6%，报552.31美元，现货铂金跌0.3%，报870.64美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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