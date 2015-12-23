金价下跌 因节前股市和美元走强

路透纽约/伦敦12月23日 - 金价周三连续第二日小幅下跌，在节前清淡交投中陷入窄幅区间内，因全球主要股市大幅上涨，以及美元和美国公债收益率一起上升。

尽管油价反弹，但金价在清淡交投中未能保持上周的涨势，因全球股市连续第三日上涨，美元指数.DXY 上扬0.3%。

在1852 GMT，现货金下滑0.3%，报每盎司1,069.15美元。美国2月期金收低0.5%，报每盎司1,068.30美元。

交易员称，投资者不愿意在年底前建立头寸。

“金价陷于区间内已有很长时间，没有人想要改变现状。年底大部份帐簿将被结清，”MKS交易部主管Afshin Nabavi说。

金价今年迄今下挫约10%，连续第三年下跌，主要因预期美联储加息。美联储本月宣布在近十年来首次升息。

周三公布的数据显示，美国11月个人所得连续第八个月增长，应会提振明年经济增长。美国11月新屋销售上升，但增幅不及预期。

市场焦点现转向明年美国升息速度。分析师表示，美联储稳步加息的迹象可能加剧金价跌势。

“随着对美国经济复苏的信心不断增强，美联储将有很强的意愿继续收紧货币政策，尽管明年升息的步伐缓慢，但之后一年升息速度将会加快，”法国兴业银行在一份报告中说。

“这应该使美元中期走强，向美元计价的黄金施压。”

来自黄金实货市场的支撑仍然疲弱。许多人预计，中国明年需求可能连续第三年下降。

现货银上涨0.2%，报每盎司14.28美元。现货铂金跌0.4%，报866.85美元。现货钯金下滑0.3%，报551.24美元。(完)