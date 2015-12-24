金价收复部分失地 因美元在节日前走低

路透伦敦12月24日 - 金价周四上涨，返回前两个交易日的部分跌幅，银价在清淡交投中触及三周高位，因美元在圣诞假期前走软，油价反弹帮助提振了市场人气。

1743 GMT，现货金涨0.54%，报每盎司1,076.3美元，前两个交易日累计下跌0.7%。

今日因假日，市场提前休市。美国2月期金收于每盎司1,075.9美元，涨0.71%。

金价今年至今已经累计下跌9%，为连续第三年下跌，主要受累于美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预计。美联储本月稍早升息。

“在升息前有很多负面情绪，但现在市场恢复平衡，短期对金价构成支撑，”Julius Baer分析师Warren Kreyzig称。

分析师称，随着美国进行了近10年来的首次升息，现在的焦点集中在升息步调。

美元兑一篮子主要货币跌0.4%，在过去五个交易日中有四日下跌。

周四公布的数据显示，美国一周初请失业金人数降幅超过预期，接近42年来的低位。

金价与油价走势是正面相关的，因黄金被用作对冲油价上涨带来的通胀。

现货银涨0.7%，报每盎司14.39美元，盘中稍早触及14.40美元高位，现货钯金涨0.7%，报561.90美元，现货铂金涨1.8%，报883.0美元。(完)