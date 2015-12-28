金价走低 可能连跌第六季

路透纽约/伦敦12月28日 - 金价周一跟随油价走低，回吐上周录得的部分涨幅，但在上周五因圣诞假期休市后，今日成交清淡，陷于区间内。

金价上周上扬近1%，但本季度仍可能连跌第六季，创1970年代中以来最长季度跌幅。今年迄今下跌近10%。

1857 GMT，现货金下跌0.85%，报每盎司1,066.35美元。美国2月期金收跌7.60美元，或0.7%，报每盎司1,068.30美元。

“每年的这个时候，投资者都在考虑用投资组合中的亏损来抵消资本利得，”U.S. Bank Wealth Management的全国投资咨询师Dan Heckman表示。

“从技术面和基本面来看，金价目前的处境都很糟，我们预计在进入2016年一段时间后这种局面才可能有所缓解。我们看到资金大量撤出商品上市交易基金(ETF)，市场买兴阑珊。”

“明年金价是否会反弹的问题，并不取决于美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会升息，因为这看起来是板上钉钉的事，而是取决于美联储是否是唯一升息的央行。”

油价在圣诞长周末后急跌3%，重压全球股市。

现货银在主要贵金属中跌幅最大，回落3.3%，报每盎司13.87美元。现货铂金下跌0.9%，报每盎司873.25美元。现货钯金跌1.5%，报每盎司550美元。(完)