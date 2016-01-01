金价2015年跌10%且连跌第三年 2016年前景黯淡

路透伦敦12月31日 - 金价周四持稳，今年下跌10%且连跌第三年，在美国将继续加息和美元走强的前景下，2016年金价将可能继续面临挑战。

金价在2015年下跌10%，主要受累于美国收紧货币政策和美元资金流，因一些投资者卖出黄金，以买入如股票等有收益的资产。

交投最活跃的美国2月期金周四收报每盎司1,060.2美元，和周三收报1,059.8美元基本持平，且接近12月稍早触及的六年低位1,046美元。

在2015年最后一日的交易中，1857 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,061.4美元。市场在周五新年假期前交投疏落。

“金市的关键因素仍然是强势美元，美元走坚最终盖过包括经济和地缘政治问题等所有其他因素，”Sharps Pixley执行长Ross Norman说。

美元兑一篮子主要货币2015年升幅达可能9%，使美元计价商品对持有美元以外货币的投资者来说更昂贵。

其他贵金属也受到美元走坚和金价下滑拖累，势将在2015年大跌。

交投最活跃的美国白银期货周四收报每盎司13.803美元，较周三跌0.3%，2015年跌幅为12%。现货白银下跌0.2%，报每盎司13.83美元。

工业金属铂金和钯金表现更差，全年大跌，部份原因是矿山供应过剩和对需求增长感到担忧。

铂金期货收报每盎司893.2美元，2015年跌幅为26%，交投最活跃的钯金期货收报562美元，2015年大跌30%。

美联储在12月稍早进行近十年来首次升息，且暗示明年将继续逐步加息后，黄金的前景不太乐观。

其他基本面因素也对金市不利。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓已接近七年低点。纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约空仓也接近纪录高点。

油价偏空前景也向金价施加压力。(完)