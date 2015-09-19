金价接近三周高位，因美联储的利率决定拖累股市下跌

路透纽约/伦敦9月18日 - 金价周五上升至近三周高位，因美联储决定维持利率不变，令投资者担心全球经济前景，且拖累发达经济体的股市下挫。

1849 GMT，现货金上扬0.5%，报每盎司1,137.34美元，此前触及9月2日来最高的1,141.50美元。本周金价可望录得约2.7%的涨幅，结束之前连续三周的跌势。

美国12月期金收高20.8美元，报每盎司1,137.8美元。

美联储周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

“对美联储对其升息周期似乎失去一些信心的认知为金市提供进一步支撑，”麦格理分析师Matthew Turner表示，“但我们仍预计，美联储将在12月升息，因此金价的涨势受限。”

周四进行的路透调查显示，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变的决议公布后，华尔街多数顶级银行目前预测，美联储将会在12月开始升息。

“美联储越是推迟开始升息，金价越是疲弱的势态将推向明年，”ABN Amro分析师Georgette Boele说，“我们看空黄金，主要因为预期投资者需求下降。”

美元指数下跌至三周低位，之后转升，而美国公债价格上涨，令其收益率骤降。

“美联储推迟升息将可能加剧投资者对全球经济体质的担忧，而不是使投资者(对美联储维持利率不变的决定)感到安慰，令黄金成为少数从美联储决定得益的资产之一。”Capital Economics在报告中说。

现货银持平在每盎司15.12美元。

现货铂金跌0.5%，报每盎司975.75美元。现货钯金下滑0.2%，报每盎司606.50美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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