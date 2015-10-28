金价下跌1% 此前美联储暗示可能在12月升息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约/伦敦10月28日 - 金价周三下跌1%，至一个月最低，美国联邦储备委员会(FED/美联储)保留了在12月升息的可能性，且美元指数触及两个半月高位，令金价由升转跌。
美联储宣布保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。
美联储在结束两日会议后发表的政策声明中指出，仍在关注海外经济和金融市场发展，但并未重申在9月上次会议上警告的全球风险可能冲击美国经济。
1852 GMT，现货金下滑1.1%，报每盎司1,153.73美元，此前跌至10月13日以来最低的1,152美元。金价早盘上涨逾1%，当时美元兑一篮子主要货币走低。
在美联储公布政策声明前，美国12月期金收涨0.9%，报每盎司1,176.10美元。
“美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明意外地淡化近期疲弱的经济数据，重燃12月升息的可能性，导致黄金逆转稍早的涨势，”BMO Capital Markets 基本和贵金属交易部门董事Tai Wong说。
Wong表示，挂在1,160美元以下的止损单被触动，若收在1,150美元以下将“特别疲弱”。
现货银跌0.3%，报每盎司15.80美元。现货钯金下跌0.3%，报每盎司672.50美元。现货铂金缩减涨幅，攀升1.1%，报每盎司993.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。