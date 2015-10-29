金价连跌两日至三周低点 因昨日美联储暗示可能在12月升息

路透纽约/伦敦10月29日 - 金价周四连跌第二日，触及三周最低水准，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)保留了在12月升息的可能性。

现货金最初因美元回落而上涨，但之后跌最多0.9%，至10月9日来最低的1,145.43美元。在1858 GMT，现货金下滑0.8%，报每盎司1,146.10美元。

美国12月期金大幅收低2.4%，报每盎司1,147.30美元。美国12月期金的跌幅较现货金更大，因为周三美国12月期金收高，在其收市后，美联储公布政策声明。

美联储周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。美联储还淡化了近期全球金融市场动荡局面，称尽管就业增长有所放缓，但美国劳动力市场仍在复苏。“在决定下次会议上升息是否合适时，委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标的已实现和预期的进展，”美联储声明称。

利率期货交易商增加对美联储可能在12月15-16日会议上升息的押注。

美联储主席叶伦对通胀的立场意外强硬，带动美元指数飙升至两个月高位。不过美元指数周四回落约0.5%，但金价跌势持续。

周四数据显示美国第三季经济增速大幅放缓，但内需稳健，可能促使美联储在12月升息。

现货银大跌2.1%，报每盎司15.58美元。现货钯金下跌1.5%，报每盎司667.50美元。现货铂金下滑0.9%，报每盎司989美元。(完)