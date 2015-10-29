金价连跌两日至三周低点 因昨日美联储暗示可能在12月升息

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约/伦敦10月29日 - 金价周四连跌第二日，触及三周最低水准，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)保留了在12月升息的可能性。
现货金最初因美元回落而上涨，但之后跌最多0.9%，至10月9日来最低的1,145.43美元。在1858 GMT，现货金下滑0.8%，报每盎司1,146.10美元。
美国12月期金大幅收低2.4%，报每盎司1,147.30美元。美国12月期金的跌幅较现货金更大，因为周三美国12月期金收高，在其收市后，美联储公布政策声明。
美联储周三维持利率不变，明确提及下次会议，将12月升息提上日程。美联储还淡化了近期全球金融市场动荡局面，称尽管就业增长有所放缓，但美国劳动力市场仍在复苏。“在决定下次会议上升息是否合适时，委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标的已实现和预期的进展，”美联储声明称。
利率期货交易商增加对美联储可能在12月15-16日会议上升息的押注。
美联储主席叶伦对通胀的立场意外强硬，带动美元指数飙升至两个月高位。不过美元指数周四回落约0.5%，但金价跌势持续。
周四数据显示美国第三季经济增速大幅放缓，但内需稳健，可能促使美联储在12月升息。
现货银大跌2.1%，报每盎司15.58美元。现货钯金下跌1.5%，报每盎司667.50美元。现货铂金下滑0.9%，报每盎司989美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。