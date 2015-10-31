金价跌至三周低位 可能创九周来最大周度跌幅

路透纽约/伦敦10月30日 - 金价周五跌至三周低位，延续了前两日的跌势，势将录得8月来最大周度跌幅，受累于美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍可能在年内升息。

美联储在结束了为其两天的会议后暗示，仍可能在12月会议上升息，压制了一系列疲弱的经济数据和对全球经济的担忧可能将升息推迟至2016年的臆测。

“我们的经济学家现在预计美联储在12月升息，”麦格理分析师Matthew Turner称。

“要使预期成真，我们得看到一些合理的经济数据，足以表明经济没有出现新一轮成长放缓趋势，而一些其他市场指标，如联邦基金期货必须消化更多的加息预期。升息应拖累金价下跌，”Turner称。

在1923 GMT，现货金下滑0.4%，报每盎司1,141.36美元，盘中跌至1,139.11美元的10月9日来最低，略高于100日移动均位线，10月有望收涨2.4%。

美国12月期金收低0.5%，报每盎司1,141.40美元。

尽管美元指数跌0.7%，黄金仍下跌，通常美元下跌会对黄金构成支撑。日本央行维持货币政策不变后日圆走强。

银价本月涨7%，势将录得1月来最大月度涨幅。现货银跌0.2%，报每盎司15.53美元。

现货铂金下滑0.8%，报每盎司981.75美元，现货钯金上涨0.7%，报每盎司672.75美元。(完)