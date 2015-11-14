金价势将连跌第四周 投资者寄望美联储12月升息

路透纽约/伦敦11月13日 - 金价周五返回到近六年低位，势将连续第四周下跌，因预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在下月加息。

多位美联储官员周四的讲话均支持12月升息。

1913 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,082.30美元，周四触及2010年2月来最低每盎司1,074.26美元。

美国12月期金收跌0.10美元，报1,080.90美元。

“很明显，自上周强劲的美国数据公布后，市场对美国12月加息的预期不断增强，投资者撤出金市，”花旗集团分析师David Wilson说，“我预计这情况将持续。”

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares的黄金持仓量周四减少1.5吨。

基金卖出也使铂金类金属也承压。铂金支持上市交易基金(ETF)的铂金持仓量降至两年低位，钯金ETF的钯金持仓量跌至2014年4月来最低。

“这些从ETF流出的短期供应和其他投资者结清头寸，使铂金跌至七年低位，也拖累钯金下跌，”汇丰在报告中说。

现货铂金报每盎司855.50美元，下挫2.1%，稍早跌至854美元，此为2008年12月来最低。

“铂金类金属下跌，钯金跌幅最大，跌向在大约518美元的关键长期支撑位，”道明证券旗下Global Metals的销售经理Amaryllis Gryllaki在一份报告中说。

“在亚洲交易时段，钯金急跌5%，成交量不足1,000口。”

现货钯金大跌3.9%，报536.50美元，周四触及两个半月低位530.75美元。钯金本周下跌超过13%，为2010年5月来最大周度跌幅。

现货银下滑0.5%，报每盎司14.20美元，脱离稍早触及的14.15美元的两个半月低位。(完)