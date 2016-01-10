金价从九周高位进一步下跌 因美国就业数据强劲

路透纽约/伦敦1月8日 - 金价周五从稍早触及的九周高位进一步下跌，但仍将录得8月以来的最大周涨幅，因强于预期的美国就业数据推高了美元和股票市场，支撑股市反弹。

美国劳工部周五发布，上个月非农就业岗位增加了29.2万个，失业率维持在5%的七年半低位，10月和11月的就业岗位数据比之前公布的上调了5万个，表明近期由制造业带动的经济放缓可能是暂时性的。

意外强劲地美国非农就业报告最初提振了股市，但稍后股市下跌，美元兑欧元上涨。

现货金在隔夜交易中升至每盎司1,112美元的11月初以来最高水平。1915 GMT，金价下跌0.9%，报每盎司1,098.84美元，结束了连续四日的连涨。美国2月期金下跌0.9%，报1,097.90美元。

“(报告中的数字)非常强劲，对美元有利，”荷兰银行分析师Georgette Boele称，“美元走高是驱动金价下跌的最主要因素，所以会增加压力。”

强劲的报告可能被看成是推动美国联邦储备委员会(FED/美联储)以更快速度升息的力量。升息显然将重压金价，因在提振美元的同时，将会增加持有非收益性资产的机会成本。

对中国经济的担忧本周稍早忧重创了全球股市，令投资者涌向避险资产，大幅推高了金价。

有迹象显示，投资者对黄金的买兴本周增加，数据显示，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold黄金持有量周四增加4.2吨。

现货银下跌2.6%，报每盎司13.93美元，现货铂金上涨 0.04%，报每盎司874.15美元。

现货钯金下跌0.02%，报每盎司491.5美元。钯金周四触及481.67美元的低位，为自9月以来首次跌穿500美元，本周将累积下跌12.5%。(完)