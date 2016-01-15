金价攀升近2% 因美元走软及股市大跌

路透纽约/伦敦1月15日 - 金价周五大涨近2%，此前在过去五个交易日内有四日下挫。今日金价反弹是因美元走软、股市大跌，带动了对较安全资产的需求。

油价跌穿每桶29美元，拖累全球主要股指大跌，因在原油供应过剩的情况下对全球经济放缓的忧虑在市场掀起波澜，并令投资人不安。

“厌恶风险情绪带动对黄金的避险买盘，但之后实货买盘减弱，如果股市出现反弹，金价会回落。”ICBC Standard Bank分析师Tom Kendall表示。

1911 GMT，现货金升1.1%，报1,089.40美元，日高时升1.8%，报每盎司1,097.20美元。

美国2月期金收高1.6%，报1,090.70美元。

“今年迄今开局不错，金价试图盘整进入1,080-1,100美元的较高区间。”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa表示。

金价上周触及两个月高位1,112美元，因中国股市的动荡令市场担心全球经济体质，投资人寻求在金市等安全资产中避险。

美元走软也提振金价，美国公布逊于预期的经济数据后，美元扩大跌幅。

美国12月零售销售和工业生产下滑，进一步显示去年第四季美国经济成长严重放缓。

全球最大上市交易的黄金基金SPDR Gold Shares周四黄金持有量持稳，今年至今增幅达到11.7吨。

现货银升0.6%，报每盎司13.92美元，现货钯金跌0.5%，至488.38美元，上周暴跌12%后连续第二周下滑。现货铂金下跌1.1%，报每盎司822.54美元，本周势将下挫近6%。(完)