金价持稳 因美元和油价转跌而脱离日低

路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周二持稳，因美元转跌，美国原油再度跌穿每桶29美元，及美股缩减涨幅。

中国公布2015年经济增速正式降挡至“6时代”，创出25年来最低，引燃人们对当局祭出刺激措施的寄望，投资者涌向风险资产。金价盘中多数时间表现疲弱。

“风险意愿略有增强，反映在金市走势上，但幅度不大，”商品投资公司Logic Advisors联席创办人Bill O'Neill称。

“上周结束时的狂热基调有所降温。”

1947 GMT，现货金升0.05%，报1,089.15美元。美国2月期金结算价跌0.1%，报1,089.10美元。周一美国市场因马丁路德金纪念日休市。

现货金在跌至日低1,082.55美元后反弹。

“只要对中国如何管理外汇政策，如何干预股市等等问题有困惑，对黄金就会有一些避险需求。”丹麦丹斯克银行高级分析师Jens Pedersen表示。

美元转跌，美元指数下挫0.1%，对金价有支撑作用。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust (GLD)称，上周五其持金量增加0.59%，至657.92吨。

分析师表示，来自中国和印度的实货需求疲弱也限制了黄金的升势。中国消费者支出受经济放缓拖累。

中国国家统计局公布，去年四季度国内生产总值(GDP)同比增长6.8%，和路透调查预估中值相符，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%，次低点为2015年三季度的6.9%；2015年全年GDP增长6.9%，为1990年以来最低水平。

铂金攀升1.1%至每盎司827.75美元，白银涨1%至14.06美元，钯金涨0.4%至493.18美元。(完)