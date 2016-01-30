金价1月可望劲升逾5% 为一年来最大月度升幅

路透纽约/伦敦1月29日 - 金价周五小幅上涨，此前美国数据显示第四季经济成长大幅放缓。金价本月可望录得一年来最大月度涨幅，得益于全球经济风险重创较高风险资产。

金价在1月劲涨逾5%，受助于对全球经济成长，特别是对中国前景的担忧，投资者对美国加息步伐提出疑问。

“可能下个月较广泛市场不会这样糟糕，如果上市交易基金(ETF)资金流减弱，金价将可能走低，”麦格理分析师Matthew Turner说。

“但这个月我们上了很好的一课，就是金价仍发挥避险作用，如果未来一年(经济)受到考验，金价可能继续得益。”

1951 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,116.46美元。美国2月期金收高0.1%，报每盎司1,116.40美元。

全球股市跳涨，日圆下滑，此前日本央行实施负利率，令市场震惊，而对美联储将放缓加息步伐的预期也支撑股市走坚，且支持金价。

“根据期货市场走势，美联储在3月加息的机率不到20%，”RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero说，他补充说，10年期美债收益率疲弱，也支撑金价。

“我预计金价上看1,150美元，在1,100美元似乎有一些支撑，特别是在本周美联储发布基调对通胀温和的政策声明后，”MKS SA 交易部门主管Afshin Nabavi说。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，美联储对政策决定将保持耐心。金市对柯普朗的讲话无甚反应。

现货银涨0.4%，至每盎司14.28美元。现货铂金升0.5%，报864.91美元。现货钯金劲升1.1%，至495.19美元。(完)