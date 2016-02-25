金价因强劲技术信号带动上涨 交易员关注“黄金交叉”技术图形

路透纽约/伦敦2月25日 - 金价周四上涨，受助于强劲的技术买入信号，及可能形成利好的“黄金交叉”图形。期金则缩小了稍早股市走强带来压力后录得的跌幅。

2013 GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,235.70美元，为连续第三日上涨，但仍在2月11日触及的一年高位1,260.60美元之下。

交投最活跃的美国4月期金收盘下跌30美分，报每盎司1,238.80美元，金市价格走向出现分歧因现货市场周三尾盘下跌。

RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye称，日线图显示出技术买入信号，此前市场突破并持于利多的旗型图形之上。

分析师称，现货金可能进一步上涨，因其快将形成“黄金交叉”关键技术图形，即50日移动均线升穿200日移动均线。周四两者的差距不到50美分。

如果“黄金交叉”图形形成，则将是近两年来首次，将成为技术性交易员和动能驱动投资客的买入信号。

黄金再次受到避险投资者的青睐，今年至今上涨16%，因全球股市大跌，对经济增长放缓的担心加剧。

“技术图形有所改变，同时我们预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)不会再升息...我们预计金价年底达到1,300美元，”荷银分析师Georgette Boele称。

黄金支持上市交易基金(ETF)持金量增加也助推了黄金反弹势头，全球最大上市交易的黄金基金SPDR Gold Trust持金量周三升至2015年3月以来最高。

其它贵金属中，现货银下跌0.7%，报每盎司15.14美元，现货铂金下跌1.3%，报925.50美元，现货钯金下跌0.3%，报483.65美元。(完)