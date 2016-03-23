金价下挫2% 因联储官员鹰派言论推高美元

路透纽约/伦敦3月23日 - 现货金周三下跌约2%，为过去一年来最大日跌幅之一，因美元上涨，此前美联储官员发表对美国利率路径立场强硬的讲话。

金价跌至一个月最低位，回吐上日的涨幅，当日布鲁塞尔遭炸弹袭击后，投资者买入“避险”资产。

在1857 GMT，现货金下挫1.9%，至约每盎司1,224.46美元，之前下跌最多2.6%，投资者在周五开始的复活节假期前获利了结，也重压金市。

美国4月期金收跌2%，报每盎司1,224美元，这仅仅是交投最活跃合约在12个月内第六次录得如此大的单日跌幅。

“在美联储官员暗示加息可能在4月或6月后，市场重新调整对金市前景的看法，”道明证券商品策略部门主管Bart Melek说。

他说，诸如英国退欧等全球市场的不确定性可能在未来数周刺激对黄金的避险买需。

多位美联储官员的讲话支撑美元，美元升至一周高位。美元指数.DXY今日上涨0.5%。

费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，如果美国经济继续好转，且不出现意外，美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早下月就应考虑升息。芝加哥联储总裁埃文斯预计今年升息两次。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三称，通胀预期正逐步企稳，这是“充满希望的迹象”。

现货银大跌3.7%，至每盎司15.27美元。现货铂金急跌3.2%，至一周低位953.20美元。现货钯金劲跌3.6%，至近一周低位576.60美元。(完)