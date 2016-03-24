金价触及四周低位后反弹 周线跌幅势将创四个多月来最大

路透纽约/伦敦3月24日 - 现货金周四触及四周低位后反弹，但周线跌幅仍可能创11月来最大，因美国将再加息的前景提振美元走坚。

数位美联储官员本周发表对通胀立场强硬的讲话，使投资者对美国今年至少升息两次，最早在下月加息的可能性保持警惕，引发美元上涨，从而令美元计价的商品全面作出修正。

布兰特原油本周跌2%，期铜跌穿每吨5,000美元关口。

现货金在周四早盘下滑0.6%，至2月26日来最低1,212.20美元，在1910 GMT，反弹至1,221.95美元，上升0.2%，因在一周美国初请失业人数数据公布后，美元缩减部份涨幅。

金价可能录得2.6%的周线跌幅，主要因为周三跌幅达2.3%。

周五和周一为复活节假期，伦敦和许多其他黄金市场将休市。

美国期金收低0.2%，至每盎司1,221.60美元。

“黄金今日交投跌至合约新低，似乎暗示市场在该水准还未找到价值，所以短期可能跌向1,200美元水平，”RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye说。

“我担心的是，当被认为是坏消息传来后，金市没有上涨，总体来说，显示市场较疲弱，”他说，他所指的是造成重大伤亡的布鲁塞尔炸弹袭击后金价涨势昙花一现。

美元兑一篮子主要货币上涨0.09%，连续第五日上涨，为近一年来最强的涨势。

圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储今年可能至少加息两次，最快可能在4月，和其他联储官员的言论一致。

现货银上升0.1%，至每盎司15.23美元，现货铂金跌0.5%，至949.75美元，现货钯金跌约1%，至574美元。(完)