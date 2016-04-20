（更正）美元走坚抑制黄金涨势 白银触及11个月高位

（更正：因英文原文有误，第三段美国期金结算价应为“6月期金”，非“4月期金”。）

路透纽约/伦敦4月20日 - 黄金周三持稳，美元走坚抑制黄金的涨幅，尽管白银延续升势触及11个月峰值，受技术动能和对白银价格相对黄金被低估的认知提振。

白银价格在本月迄今攀升11%，受助于周二升穿10月底触及的高位技术阻力水准，白银可望录得2014年6月来最大月度升幅。

1832 GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,252.96美元，从隔夜交易时段触及的一周高位1,258.00美元回落。美国6月期金收涨0.10美元，报每盎司1,254.4美元。

“投资者需要央行政策的进一步线索和一些需求迹象，”U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth谈到黄金市场交投疏落时表示，他指出，欧洲央行和日本央行即将举行政策会议。

市场预计欧洲央行周四会议将按兵不动。

现货银上升1.2%，报每盎司17.14美元，稍早触及2015年5月来最高17.23美元。

黄金/白银之比，即衡量多少盎司的白银相当于一盎司黄金，触及近六个月低位73.1。

“如果你看黄金/白银之比长期前景，将可能下跌很多。这意味着如果你看好黄金，白银可以升得更高，”荷兰银行分析师Georgette Boele说。

路透追踪的白银上市交易基金自3月初以来流入超过1,200吨白银，周二再增加38吨，周二白银价格急升4.4%。

“毋庸置疑，市场将有波动，但我们仍持乐观看法，预计黄金将会进一步上涨，”Capital Economics分析师Simona Gambarini表示。

“贵金属的人气，特别是黄金和白银，在期货市场和ETF市场均相当良好，应该扶助支撑价格。”

现货铂金上涨1.3%，报1,024.50美元，稍早触及8月来最高1,029.60美元。现货钯金劲升2.9%，报597.20美元，稍早触及一个月高位598.39美元。(完)