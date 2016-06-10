黄金涨至三周高位 因全球股市下跌

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约/伦敦6月9日 - 黄金周四延续涨势，触及三周高位，受助于美国公债收益率下降，全球股市下滑，以及美国利率前景。
黄金在周三劲升1.5%后延续涨势，此前美国非农就业数据不及预期和美联储主席叶伦的讲话，使美国快将升息的预期降温。
黄金对升息反应非常敏感，加息将提高持有没有收益的黄金的机会成本，升息也提振美元，从使降低以美元计价的黄金的吸引力。
1942 GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,269.66美元，此前上涨0.8%，至5月18日来最高的1,271.31美元。
美国8月期金收跌0.8%，报1,272.70美元。
RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye说，技术性买入信号提振金价，黄金现处的水准高于所有移动均线和关键的费波纳奇回档技术位。
“黄金处于明确的技术性突破。长长延伸的多头旗型说明了黄金有望重返5月高位，”Tesfaye说，他预计，黄金可能升至1,300美元以上。
“在美元坚挺的情况下，黄金表现强劲，这对黄金而言是利多因素。”
商品市场普遍下跌和全球主要股市下滑提振日圆，因投资者纷纷买入低风险资产，因担心持续低通胀和负利率。美元指数从周三触及的五周低位反弹。
投资者几乎完全排除美联储在6月14-15日政策会议上加息的可能性，7月加息的机率降至大约26%，这也有助黄金。
分析师表示，市场对美联储政策仍然保持谨慎。
“尽管黄金有进一步上行空间，但短期涨势可能有一些障碍，”汇丰在报告中写道。
“黄金面临美联储政策行动使市场意外以及加息的可能性，可能使黄金迅速逆转涨势。”
现货银触及三周高位每盎司17.33美元，劲升1.8%，上日攀升近4%，录得4月19日来最大单日涨幅。
现货铂金下跌0.2%，报每盎司1,003.18美元。现货钯金下滑0.2%，至558.75美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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