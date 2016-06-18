美元下跌提振黄金上涨 势将连升第三周

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透纽约/伦敦6月17日 - 黄金周五上涨超过1%，势将连续第三周上升，受助于美元走低和一位有决策投票权的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表谨慎加息的言论。
美元兑一篮子主要货币录得两周来最大单日跌幅，使黄金等美元计价资产对持有其他货币的投资者来说更便宜。
在1902 GMT，现货金上涨1.2%，报每盎司1,293.80美元。本周迄今上涨1.5%。
美国8月期金收低0.3%，报1,294.80美元，远低于周四高位1,315.55美元，此为2014年8月来最高。
“黄金恢复其避险作用，在欧元区公债收益率降至负值的情况下，投资者可以选择的避险资产减少，”Mitsubishi Corp策略师Jonathan Butler说。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储点阵图预计的利率政策“似乎操之过急”。
“联邦基金利率期货市场似乎不相信美联储预计的利率路径。市场消化的加息步伐缓慢的多。”布拉德说，他指出，美联储可能从现在至2018年底前只需要加息一次。
“他的言论显然(对黄金)有利，”Logic Advisors创始人之一Bill O'Neill说。
“7月加息基本上不可能。我认为，这带动了黄金走势。”
交易商预计，在下周6月23日英国退欧公投进行前，市场交投震荡。
英国央行周四再次警告称，英国下周公投如果选择退出欧盟，可能损及全球经济，该央行并警告称英镑看起来愈发会在英国退欧公投后进一步下跌。[nL4S1983VM]
“下周在英国公投前，黄金可能进一步上涨，因投资者将利用黄金对冲各种金融风险，”德意志银行分析师Daniel Briesemann说。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持仓量周四增加至902.53吨，为2013年10月来最高水准。
现货银上涨1.8%，报每盎司17.44美元，周四下挫2%。
现货铂金升0.3%，报967.50美元。现货钯金下跌0.3%，报每盎司529.75美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着