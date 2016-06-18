美元下跌提振黄金上涨 势将连升第三周

路透纽约/伦敦6月17日 - 黄金周五上涨超过1%，势将连续第三周上升，受助于美元走低和一位有决策投票权的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表谨慎加息的言论。

美元兑一篮子主要货币录得两周来最大单日跌幅，使黄金等美元计价资产对持有其他货币的投资者来说更便宜。

在1902 GMT，现货金上涨1.2%，报每盎司1,293.80美元。本周迄今上涨1.5%。

美国8月期金收低0.3%，报1,294.80美元，远低于周四高位1,315.55美元，此为2014年8月来最高。

“黄金恢复其避险作用，在欧元区公债收益率降至负值的情况下，投资者可以选择的避险资产减少，”Mitsubishi Corp策略师Jonathan Butler说。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储点阵图预计的利率政策“似乎操之过急”。

“联邦基金利率期货市场似乎不相信美联储预计的利率路径。市场消化的加息步伐缓慢的多。”布拉德说，他指出，美联储可能从现在至2018年底前只需要加息一次。

“他的言论显然(对黄金)有利，”Logic Advisors创始人之一Bill O'Neill说。

“7月加息基本上不可能。我认为，这带动了黄金走势。”

交易商预计，在下周6月23日英国退欧公投进行前，市场交投震荡。

英国央行周四再次警告称，英国下周公投如果选择退出欧盟，可能损及全球经济，该央行并警告称英镑看起来愈发会在英国退欧公投后进一步下跌。[nL4S1983VM]

“下周在英国公投前，黄金可能进一步上涨，因投资者将利用黄金对冲各种金融风险，”德意志银行分析师Daniel Briesemann说。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持仓量周四增加至902.53吨，为2013年10月来最高水准。

现货银上涨1.8%，报每盎司17.44美元，周四下挫2%。

现货铂金升0.3%，报967.50美元。现货钯金下跌0.3%，报每盎司529.75美元。(完)