黄金触及两年高位 因英国退欧余震持续

路透纽约/伦敦7月6日 - 黄金周三在投资人避险买盘带动下升至逾两年最高水准，但之后缩减涨幅，因美国股市扭转稍早跌势，美国公债收益率触及纪录低点后反弹。

股市和一些公债收益率稍早表现疲弱，因担心英国退欧将影响经济成长，搅动全球市场，支撑了避险公债买需。

黄金基本上没有对美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录作反应。美联储6月货币政策会议记录显示，政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。

“总的来说，随着英国退欧推进，美联储不再是焦点，”Heraeus Metal Management副总裁Miguel Perez-Santalla说。

1859 GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,363.36美元，此前触及2014年3月来最高的1,374.91美元。

“会议记录和我们预期年底左右加息一次的预期一致，英国退欧相关的不确定性可能消除了美联储在年底前的会议上加息的可能性，”CIBC Capital Markets董事和资深分析师Royce Mendes说。

美国8月期金收涨8.4美元，或0.6%，报每盎司1,367.10美元。

“我认为这涨势将持续一段时间，只要美联储加息预期不升温，和英国退欧不确定犹在，”荷兰银行分析师Georgette Boele说。

以英镑计价的黄金升至逾三年最高，触及每盎司1,069.36英镑。

股市波动，以及公债收益率稍早下跌令持有黄金的机会成本下跌，促使投资者纷纷投入避险的黄金。

SPDR Gold Shares的黄金持仓量周二增幅创下逾六年来最大，增加28.8吨，至982.72吨，此为2013年6月来最高水准。

现货银升0.7%，报每盎司20.05美元。现货铂金升1.12%，报1,084美元。现货钯金涨1.37%，报606.20美元。(完)