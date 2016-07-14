黄金上涨 因预期将有更多货币刺激计划出台

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约/伦敦7月13日 - 黄金周三上涨1%，从近两周最低水准反弹，因预期多国央行将会出台更多经济刺激计划，扶助支撑投资者对黄金的胃纳，且美元基本持平。
宽松货币政策对黄金和股市有利，因为低息环境激励投资者选择不依赖利息收益的资产。
在1920 GMT，现货金上涨0.8%，至每盎司1,342.41美元，稍早触及7月1日来最低1,327.30美元。黄金周二下挫1.7%，为5月24日来最大单日跌幅。
美国8月期金收涨0.6%，至每盎司1,343.6美元。
“黄金可能继续从英国退欧公后，英国和欧洲经济的不确定性中受益，各国央行出台的任何量化宽松政策也将对黄金有利，因其意味着利率将保持在低位，”Natixis分析师Bernard Dahdah说。
黄金自英国公投决定退欧以来上涨了约100美元，忧心忡忡的投资者纷纷将资金投入避险资产。
美元兑六种一篮子货币下跌0.2%。
“黄金对美元今日小跌作出反应，两者的走势相反，”道明证券商品策略部门主管Bart Melek说。
“同时，10年期和两年期美债收益率也小跌。”
美国股市缩减涨幅，之前触及盘中纪录高位，且欧洲股市下滑。
周二，全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量减少1.63%，至965.22吨，创下12月2日来最大单日跌幅。
现货钯金跑赢其他贵金属，急升最多3.6%，至每盎司647.20美元，为2015年11月来最高。
“市场认为中国将出台更多刺激举措，”Melek说，中国6月汽车销售增长。
现货铂金升0.9%，至1,095.60美元，昨日铂金在两周来首次下跌。现货银上涨1.2%，报20.36美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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