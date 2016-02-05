金价涨至三个月高位 美国就业报告好坏不一

IEA月报称国际油市逐步趋紧 密切观察OPEC减产协议落实情况（更新版）
路透伦敦1月19日 - 国际能源署(IEA)周四称，随着需求增长，全球油市正在慢慢趋紧，与此同时投资者在观察石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成的减产协议能否落实。
路透纽约/伦敦2月5日 - 金价周五在交投震荡中上涨至三个月高位，美国就业报告好坏不一，驱使投资者重新评估美国今年利率前景，带动黄金势将录得逾一年来表现最好的一周。
1月美国就业岗位增幅放缓，且放缓速度超过预期，因今冬气温较常年偏暖给招聘带来的提振减弱，但薪资急增，失业率降至八年低位等迹象表明，就业市场复苏的步伐仍然坚实。
“(利率)期货走势显示，3月加息的机率降至约10%，为10月来最低，但美国今年再次加息的机率在50%以上，”渣打银行驻纽约贵金属分析师Suki Cooper说。
在就业报告公布后，现货金最初上涨，但之后降至日内低位1,144.96美元，因一些市场人士聚焦在就业报告的平均时薪增长，该数据可能重燃美国加息前景。在2011 GMT，现货金升至日高每盎司1,165.50美元，为10月28日来最高，上涨0.8%。
现货金本周周线可望上涨4.2%，周五为连续第六个交易日上涨。
美国4月期金收涨0.20美元，报每盎司1,157.70美元。
“就业数据显示3月加息不是完全没有可能，机率可能是50-50，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说，“因此就业报告出炉后黄金被抛售，因为美元上涨。”
其他贵金属未能逆转稍早弱势，从数个月高位回落。
现货银下滑0.1%，报每盎司14.86美元，此前触及三个月高位14.96美元。
现货铂金跌0.5%，报每盎司903美元，此前升至近三个月高位911.66美元。现货钯金急跌2.6%，报美元，此前触及一个月高位518.14美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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