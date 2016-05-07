黄金跳涨 因美国非农就业岗位增幅小于预期

路透纽约/伦敦5月6日 - 金价周五跳涨1%，因美国4月非农就业岗位增幅小于预期，提振对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将推迟加息的预期。

黄金在周五稍后缩减涨幅，因美元兑一篮子主要货币上涨，此前纽约联储总裁杜德利对纽约时报表示，今年升息两次是“合理的预期”。

美国4月新增就业岗位16万，为七个月来最少，大批美国人离开了就业大军，这一疲弱迹象令分析师怀疑，美联储今年是否还能升息。

在就业数据公布后，现货金触及每盎司1,295.70美元高位，1848 GMT，上涨0.8%，报1,287.51美元。本周势将下跌0.5%，而上周周线涨幅创2月初来最大。

美国6月期金上涨1.7%，报每盎司1,294美元。

“就业报告将不能满足美联储在6月升息的标准，这是令市场失望的又一个经济报告，”CIBC Capital Markets董事和资深分析师Royce Mendes说。

“消费预计将在第二季反弹，美联储再次加息应该是在9月。”

在就业数据后，美国短期利率期货走势暗示，交易商预计美联储再等多一些时间才加息的可能性较大。

在美国就业数据公布后，全球股市下滑，美国短期公债收益率下跌。因该份报告加重经济成长忧虑。

现货银上涨0.7%，至每盎司17.44美元。现货铂金升1.7%，报1,075.34美元。现货钯金涨1.6%，报每盎司606.33美元。(完)