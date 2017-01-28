黄金回稳 但可能录得年内首周下跌

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约/伦敦1月27日 - 黄金周五几无变动，抹去稍早录得的跌幅，因美股和美债收益率转至平盘以下，但黄金势将录得年内首周下跌，因交易商在金价本周升至两个月高位后锁定利润。
1956 GMT，现货金升0.1%，报每盎司1,190.06美元。美国2月期金收低0.1%，报1,188.40美元。
美元兑一篮子货币上涨0.2%，尽管数据显示美国第四季经济增速低于预期，仍保持在平盘以上。
这扶助黄金从周二高位1,219.59美元进一步回落，势将录得1.6%的周线跌幅，结束之前四周连升的势态。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周将举行为期两天的政策会议。
现货银上涨2.1%，报每盎司17.11美元，现货铂金升0.9%，至982.10美元。
现货钯金上扬2.8%，报每盎司741.40美元，稍早触及1月4日来最低708.97美元。本周势将下跌5.8%，为10月来表现最差的一周。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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