版本:
中国
国际财经 | 2017年 1月 28日 星期六 09:07 BJT

黄金回稳 但可能录得年内首周下跌

路透纽约/伦敦1月27日 - 黄金周五几无变动，抹去稍早录得的跌幅，因美股和美债收益率转至平盘以下，但黄金势将录得年内首周下跌，因交易商在金价本周升至两个月高位后锁定利润。

1956 GMT，现货金升0.1%，报每盎司1,190.06美元。美国2月期金收低0.1%，报1,188.40美元。

美元兑一篮子货币上涨0.2%，尽管数据显示美国第四季经济增速低于预期，仍保持在平盘以上。

这扶助黄金从周二高位1,219.59美元进一步回落，势将录得1.6%的周线跌幅，结束之前四周连升的势态。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周将举行为期两天的政策会议。

现货银上涨2.1%，报每盎司17.11美元，现货铂金升0.9%，至982.10美元。

现货钯金上扬2.8%，报每盎司741.40美元，稍早触及1月4日来最低708.97美元。本周势将下跌5.8%，为10月来表现最差的一周。(完) 　

(编译 利棣儿；审校 母红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐