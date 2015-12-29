金价因油价攀升而上涨 但可能连续第三年下跌

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透伦敦12月29日 - 金价周二小涨，对油价走高作反应，但美元反弹限制黄金的涨幅，受美国加息前景的影响，金价今年可能连续第三年下跌。
金价在2015年势将下跌近10%，主要因美国加息预期削弱对无息黄金的需求。
1917 GMT，现货金小升0.02%，报每盎司1,069.6美元，昨日下跌0.6%。在今年最后一个交易周，市场交投疏落。
美国2月期金收报每盎司1,068.0美元，较之昨日收盘价1,068.3美元几无变动。
“交投在年底前仍会相当淡静，金价将在1,060-1,085美元区间交投，因公布的经济数据有限和很多交易商仍在放假，”MKS PAMP资深交易员Alex Thorndike说。
美元兑一篮子主要货币在盘初下跌后反弹0.3%，因数据显示美国12月消费者信心强于预期。
另一报告显示，美国10月独栋房屋价格上涨速度略快于9月，且超过市场预期。
分析师表示，美元仍将是推动黄金走势的主要原因。
美国经济不断改善，美联储在12月进行近十年来首次加息，且暗示明年将逐步加息。
全球指标布兰特原油期货在11年低位之上企稳，但升幅可能受限，因原油产量仍接近纪录高位。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持有量周一减少0.18%，至643.56吨，接近七年低位。
金市技术面也很疲弱。
ScotiaMocatta在一份报告中称，黄金一旦跌穿每盎司1,067美元，将可能一路下跌至数年低位1,048美元。
现货银升0.7%，报每盎司14.03美元，但今年势将下跌11%。现货钯金上涨0.85%，报556.75美元。现货铂金升1.14%，报889.55美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。