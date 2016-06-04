黄金涨逾2%创七周来最大单日涨幅

路透纽约/伦敦6月3日 - 黄金周五急升逾2%，势将创下七周来最大单日涨幅，此前美国就业数据远远不及预期，提振对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将按兵不动的预期。

美国5月新增就业岗位为逾五年半来最少，因制造业和建筑业就业岗位大幅减少，表明劳动力市场下滑，可能令美联储更加难以升息。

该数据引发黄金反弹。黄金周一跌至三个半月低位1,199.60美元，当时对美国加息的预期增强。

在1819 GMT，现货金劲涨2.5%，至每盎司1,240.70美元。美国8月期金收涨2.5%，报每盎司1,242.90美元。

“黄金上涨的条件确立，因公债收益率骤降，加上美元回落和股市下跌，为金市上涨创造良好条件，”汇丰证券驻纽约的首席金属分析师James Steel说。

在美国就业数据公布后，美股和欧洲股市下跌，美元、原油和公债收益率也下滑。

“非农就业岗位增幅急剧下降，对美元不利，对黄金有利，”ABN Amro分析师Georgette Boele表示。“对美联储将很快升息的预期大幅减弱，贵金属价格将会上涨。”

黄金势将录得2.3%的周线升幅，结束之前四周连跌的势态。

本周，亚洲的黄金需求低迷，印度和日本需求小幅增加，被其他交易中心的需求下降所抵销，因当地买家等待金价进一步下跌。

在其他贵金属方面，现货铂金劲涨2.7%，至每盎司977.76美元，此前触及4月8日来最低的950美元。铂金本周上涨，为四周内首周上升。

现货银攀升2.4%，至每盎司16.35美元。现货钯金劲涨2.9%，至每盎司548.03美元，两者均录得五周内首周上涨。(完)