黄金持稳 因美国大选忧虑和强劲数据的影响相互抵销

路透纽约/伦敦11月4日 - 黄金周五持稳，势将创下9月中来最大单周涨幅，因对下周美国大选结果的担忧抵消了稳健的美国就业报告支撑下月加息预期所产生的影响。

尽管强劲的美国就业报告支持市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月加息的预期，但投资者担心下周二美国总统选举结果，拖累全球股市下滑，美元下滑。

1901 GMT，现货金下跌0.08%，报1,302.22美元，脱离美国非农就业报告后不久触及的1,294.15美元的日内低位。美国12月期金收涨0.1%，报每盎司1,304.50美元。

“如果美国共和党总统候选人特朗普当选，存在这种可能性，我认为，这给市场造成的冲击不会像一些人危言耸听的那么大，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。

“如果他当选，最初的反应是黄金上涨。但我认为，升势不会像英国退欧那样猛烈。”

黄金最初下跌，但很快有低吸买盘，因在下周二大选前，投资者仍然坐立不安。

“特朗普胜出，暗示黄金将上涨，这是更值得关注的因素，”ING商品策略部门主管Hamza Khan说。

美元指数势将创下7月来最大单周跌幅，上周美国联邦调查局(FBI)重启对希拉里“邮件门”事件的调查。

“黄金隐含波动率过去一周全面大幅攀升，因民调显示两位总统候选人的支持率差距缩小后，投资者买入避险资产，”花旗集团在一份报告中说，“因选举将是短期内推动黄金走势的因素，我们预计，在选举日前，黄金波动率将保持较高水准。”

全球最大黄金支持上市交易基金的黄金持有量周四增加4.4吨。

现货银上涨0.2%，报每盎司18.36美元，势将连续第三周上升。

铂金上涨0.3%，报995.74美元，钯金升1.4%，报624.40美元，可望录得五周内首周周线上升。(完)