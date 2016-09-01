金价跌至两个月低位 此前美国公布的民间就业数据强劲

路透纽约/伦敦8月31日 - 金价周三跌至两个月低位，此前发布的美国民间就业数据好于预期，提振了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能推进升息计划的预期，一度将美元指数推升至三周高位。

就业报告显示，8月民间就业岗位增加17.7万个，高于分析师预估，支撑了备受关注的周五就业数据将强于预期的猜测。

继美联储官员上周在一个会议上发表鹰派评论后，一份乐观的就业报告可能支撑美国不久将进一步升息的观点。

现货金跌至1,304.91美元，为6月24日以来的最低价，该日前一天英国公投决定脱离欧盟。 1847 GMT，金价下跌0.2%，报1,308.01美元，此前美元小幅转跌。

金价8月将下跌3.2%。美国期金下跌0.4%，报1,311.40美元。

“看看过去三四天，人们消化的美联储升息可能性在增加。有可能在12月升息，但市场预期可能有点落后，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。

美联储主席上周五称，升息的理由更充分，副主席费舍尔表示可能最快于9月升息。

技术性卖盘，美元稍早上涨，以及升息臆测都推动金价走低，德国商业银行分析师Carsten Fritsch称。他还补充道，金价正在接近1,300美元的关键心理价位。

“考虑到叶伦主席的最新讲话，在9月的公开市场委员会(FOMC)会议前充满了紧张情绪，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品研究负责人Ole Hansen称，“美元和美国实际利率上涨也给金价带来阻力。”

现货银上涨0.4%，报每盎司18.65美元。

现货铂金下跌0.3%，报1,048.80美元，盘中触及八周低位的1,043.20美元。现货钯金下跌0.9%，报671.60美元，盘中跌至六周低位的665.97美元。(完)