黄金下滑 因美国制造业数据提振美元上涨

路透纽约/伦敦10月3日 - 黄金周一下滑，因美元上涨，受助于强于预期的美国制造业数据，投资者静待本周稍后公布的就业数据，从中寻找美国是否在年底前加息的线索。

1903 GMT，现货金逆转涨势，下跌0.3%，报每盎司1,311.54美元，成交清淡，因10月1-9日期间中国市场因国庆节假期休市。

美国12月期金收低0.3%，报每盎司1,312.70美元。

“黄金缓慢下跌，但将不会下跌很多，特别是周五前，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。

分析师将关注周五公布的美国非农就业报告，寻找美国是否在12月加息的进一步线索。

美元指数上涨。

“本周，有很多美国宏观数据出炉，它们可能给美元的短期走势造成重大影响，并进而影响美元计价的贵金属，”Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada说。

英镑计价的黄金盘中上升，此前英镑兑欧元降至三年低点，兑美元跌至近30年低位。这促使一些英国实货黄金买家对英国首相特·雷莎梅表示最晚在明年3月启动英国退欧程序后录得的涨幅。

现货银跌2.2%，报每盎司18.72美元。现货铂金跌1.7%，报每盎司1,006.20美元。现货钯金下滑1.4%，至每盎司709.75美元。(完)