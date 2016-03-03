金价向每盎司1260美元攀升 因美元下跌

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透纽约/伦敦3月3日 - 金价周四向每盎司1,260美元价位回升，逼近13个月高位，因美元可能录得一个月来最大单日跌幅，此前发布的美国数据引发了对周五的非农就业数据的担忧。
1914 GMT,现货金上涨1.4%，报每盎司1,257.81美元，盘中升至1,259.41美元高点，较上个月触及的一年高位低约1美元。
美国4月期金收涨1.3%，报1,258.20美元。
数据显示，美国2月服务业增速较前月放缓。
Forex.com和City Index的技术分析师Fawad Razaqzada称，这对周五的就业报告来说是不祥的征兆，并激发了黄金的避险买盘。
“尽管还没有离开危险区，但既然已经超过了1,250美元大关，看似黄金的涨势可能还能延续，”Razaqzada称。
尽管录得了自去年6月以来的最大月度涨幅，但1月美国工厂新订单反弹幅度仍低于预期。
路透调查的经济学家预计，1月美国非农就业岗位将增加19万个。
如果周五发布的该数据强劲，将重燃美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年继续升息的预期，这将重压黄金。
周四，达拉斯联储主席柯普朗称，美联储在升息问题上必须保持耐心，因金融状况收紧对美国经济增长带来影响。
全球主要股市触及两个月高位，因对全球经济增长的忧虑缓解。美元.DXY兑一篮子货币下跌0.7%,可能录得一个月来最大单日跌幅。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares的持金量升至2014年9月以来最高水平。
现货银上涨1.4%，报每盎司15.13美元，现货铂金涨1.5%，报每盎司945.50美元，现货钯金大涨4.2%，报每盎司536.75美元。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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