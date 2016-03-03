金价向每盎司1260美元攀升 因美元下跌

路透纽约/伦敦3月3日 - 金价周四向每盎司1,260美元价位回升，逼近13个月高位，因美元可能录得一个月来最大单日跌幅，此前发布的美国数据引发了对周五的非农就业数据的担忧。

1914 GMT,现货金上涨1.4%，报每盎司1,257.81美元，盘中升至1,259.41美元高点，较上个月触及的一年高位低约1美元。

美国4月期金收涨1.3%，报1,258.20美元。

数据显示，美国2月服务业增速较前月放缓。

Forex.com和City Index的技术分析师Fawad Razaqzada称，这对周五的就业报告来说是不祥的征兆，并激发了黄金的避险买盘。

“尽管还没有离开危险区，但既然已经超过了1,250美元大关，看似黄金的涨势可能还能延续，”Razaqzada称。

尽管录得了自去年6月以来的最大月度涨幅，但1月美国工厂新订单反弹幅度仍低于预期。

路透调查的经济学家预计，1月美国非农就业岗位将增加19万个。

如果周五发布的该数据强劲，将重燃美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年继续升息的预期，这将重压黄金。

周四，达拉斯联储主席柯普朗称，美联储在升息问题上必须保持耐心，因金融状况收紧对美国经济增长带来影响。

全球主要股市触及两个月高位，因对全球经济增长的忧虑缓解。美元.DXY兑一篮子货币下跌0.7%,可能录得一个月来最大单日跌幅。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares的持金量升至2014年9月以来最高水平。

现货银上涨1.4%，报每盎司15.13美元，现货铂金涨1.5%，报每盎司945.50美元，现货钯金大涨4.2%，报每盎司536.75美元。(完)