黄金触及两周低位 等待英国公投结果

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约/伦敦6月23日 - 黄金价格周四触及两周低位，市场静待英国退欧公投结果。英国周四就是否留在欧盟举行公投。投票票站将在2100GMT关闭，预料公投结果在周五早间公布。
1850 GMT，现货金下跌0.3%，至每盎司1,261.90美元，此前触及6月9日来最低1,257.91美元。
美国期金收跌0.5%，报每盎司1,263.10美元。
“黄金市场目前倾向英国将留在欧盟的看法。在那种情况下，对黄金等避险资产的需求会下降。”High Ridge Futures金属交易部门董事David Meger称。
“如果这预期没有成为事实，黄金走势将很快逆转，”Meger说，又补充道，如果英国决定退出欧盟，预期黄金价格将迅即反弹。
英镑兑美元触及年内高位，全球股市连涨第五日。
SPDR Gold Trust黄金持仓量周三升至2013年9月来最高水准。
现货银上涨0.3%，至每盎司17.30美元。现货铂金下跌0.7%，至每盎司964.49美元。现货钯金升0.4%，至每盎司562美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。