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国际财经 | 2016年 6月 24日 星期五 07:40 BJT

黄金触及两周低位 等待英国公投结果

路透纽约/伦敦6月23日 - 黄金价格周四触及两周低位，市场静待英国退欧公投结果。英国周四就是否留在欧盟举行公投。投票票站将在2100GMT关闭，预料公投结果在周五早间公布。

1850 GMT，现货金下跌0.3%，至每盎司1,261.90美元，此前触及6月9日来最低1,257.91美元。

美国期金收跌0.5%，报每盎司1,263.10美元。

“黄金市场目前倾向英国将留在欧盟的看法。在那种情况下，对黄金等避险资产的需求会下降。”High Ridge Futures金属交易部门董事David Meger称。

“如果这预期没有成为事实，黄金走势将很快逆转，”Meger说，又补充道，如果英国决定退出欧盟，预期黄金价格将迅即反弹。

英镑兑美元触及年内高位，全球股市连涨第五日。

SPDR Gold Trust黄金持仓量周三升至2013年9月来最高水准。

现货银上涨0.3%，至每盎司17.30美元。现货铂金下跌0.7%，至每盎司964.49美元。现货钯金升0.4%，至每盎司562美元。(完) 　

(编译 利棣儿；审校 李军)

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