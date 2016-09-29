黄金受美元上涨拖累走低 市场聚焦叶伦证词

路透纽约/伦敦9月28日 - 黄金周三连续第二日下跌，触及一周低点，美元稍早走坚向黄金施压，投资者评估美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在众议院金融服务委员会的证词陈述。

叶伦周三称，美联储正考虑调整用于考察美国的银行是否能抵御大规模金融危机的年度压力测试的方法和程序。美联储还将利用压力测试结果来为银行设定资本缓冲标准。

1911 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,322.22美元。周二下挫近1%，为一个月来最大单日跌幅，因风险意愿增强。

美国12月期金收跌0.5%，报每盎司1,323.70美元。

“今日大家都聚焦在华盛顿，没有理会全球状况，”GradientInvestments资深投资分析师和投资组合经理Mariann Montagne说。

“黄金小幅回落的原因，是市场预期叶伦的言论会更为强硬。”

另一方面，芝加哥联储总裁埃文斯表示，如果联储出于对金融稳定性的担忧加息，实现通胀目标的难度可能会加大。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称，低利率可能将维持一段时间，因通胀仍低。

“美国通胀数据将在周五出炉，它是美联储青睐的通胀指标，如果该数据显示通胀升向美联储设定的2%目标，市场对联储12月加息的信心将会增强，”三菱商事分析师Jonathan Butler说。

黄金缩减跌幅，此前石油输出国组织(OPEC)成员国自2008年以来首次同意减产，带动油价跳涨最多6%。

美元指数缩减涨幅，上涨0.3%

它贵金属方面，现货钯金劲升2.1%，报712.55美元，为8月18日来最高。

现货银回落0.1%，报每盎司19.12美元。昨日下挫1.4%，为近三周来最大单日跌幅。

现货铂金升0.3%，报每盎司1,025.25美元，昨日下跌逾1%。(完)