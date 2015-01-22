金价从五个月低位反弹 之前欧洲央行宣布QE计划

路透纽约/伦敦1月22日 - 金价周四转跌为升，并触及1,300美元之上的五个月高位，之前欧洲央行推出数千万欧元的购债计划，以重振停滞不前的欧元区经济。

欧洲央行总裁德拉吉称，欧洲央行每月将印钞购买600亿欧元的欧元区公债。欧元区通胀目前为负0.2%，远低于央行设定的低于但接近2%的通胀目标。

他说，预计通胀将在今年晚些时候和明年逐步攀升。

黄金通常被视为对冲通胀忧虑的工具。

“金市对德拉吉的讲话、今日宣布的QE计划规模大于预期，以及欧元区通胀预期反弹作出反应，”荷银证券的分析师Georgette Boele表示。

现货金早盘触及日低1,279.5美元，在德拉吉发表讲话后反弹至8月15日以来最高1,306.20美元。1954 GMT，上扬0.8%，报每盎司1,303.50美元。

美国2月期金收在1,300美元之上，为8月中以来首见，收涨0.5%，报每盎司1,300.70美元。

黄金自年初以来已累计攀升约10%，为两年来最大月度涨幅。

以欧元计价黄金劲扬，触及2013年4月以来最高1,145.86欧元，因德拉吉讲话拖累欧元兑美元跌至逾11年低位。

金价近期急升使部分投资者感到不安，他们从昨日开始锁定获利，并关注周日进行的希腊大选，以及下周召开的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议，从中寻找宏观经济总体状况的线索。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三减少0.24%，至740.45吨。

其他贵金属方面，现货银上扬1.6%，报每盎司18.40美元。现货钯金XPD=上涨1.1%，报每盎司772美元。现货铂金上扬0.9%，报每盎司1,279.50美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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