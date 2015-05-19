金价结束五日连涨收跌 因美元和股市上扬

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦5月19日 - 金价周二结束五日连涨收跌，因美元受美国强劲数据提振扩大涨幅，另外，全球股市上扬，之前欧洲央行暗示短期内可能加快购债进度。
美国10年期公债收益率上扬，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三公布会议记录前的不确定性也打压金市人气。
黄金是无息资产，美国公债收益率和其他市场攀升被视为对金市不利，因这增加了持有黄金的机会成本。
美国公布4月房屋开工跳升至近七年半最高水平后，现货金大跌逾1%。
1839 GMT，现货金下跌1.5%，至每盎司1,207.30美元。周一触及三个月高位1,232.20美元。美国6月期金收跌1.7%，报每盎司1,206.70美元。
“杠杆市场以及对联储宽松政策的迷恋可能导致认知的些许变化就能引发资产价格的大幅波动，”麦格理分析师Matthew Turner表示。
“之前一段时间温和派阵营占据上风，引发金价反弹，但涨势脆弱，目前，由于美国经济数据改善，金价有所回调。”
截至周一，金价连涨五日，因近期公布的美国就业、零售和消费者信心数据显示经济成长疲弱，引发市场臆测美联储短期内不会升息。
美元指数周二上扬1.1%。欧洲股市也攀升逾1%，之前欧洲央行暗示将在未来两月加快购债进度。
现货银急跌3.4%，报每盎司17.07美元。现货铂金回落 2.1%，报每盎司1,145.41美元。现货钯金跌1.7%，报每盎司772.44美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。