金价因黄金ETF持仓量锐减跌至约三周低点

* 乌克兰暴力冲突没有新的报道引发卖盘

* 黄金ETF黄金持仓量锐减，投资人措手不及

* 澳洲、香港和伦敦市场周一因复活节假期休市

路透纽约/新加坡4月21日 - 黄金价格周一跌至约三周低位，因全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR GoldTrust的黄金持仓量锐减，且没有迹象显示乌克兰地缘政治紧张局势进一步升级，促使投资人卖出黄金。

钯金大跌超过2%，在上周南非最大的钯金生产商同意为矿工加薪以结束罢工后，后续卖压今日继续打压钯金价格。

铂金系金属下挫拖累银价也跌超过1%。

乌克兰局势方面，上周达成的避免冲突扩大的协议未能奏效，亲俄分离主义武装人员没有放弃占领的政府大楼的意思。不过周一没有新的暴力冲突传出。

1917GMT，现货金下滑0.4%，报每盎司1,288.72美元，稍早触及1,281.40美元，较两个月低点1,277.29美元高不到5美元。

美国6月期金结算价跌5.40美元，报1,288.50美元，路透初步数据显示，成交量不到10万口，远低于30日均值17万口。

澳洲、香港和伦敦市场周一因复活节假期休市。

分析师表示，不过上周SPDR黄金持仓大量流出令投资者不安。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust上周黄金持仓量减少9.3吨。该基金是投资者人气的衡量指标。

在上周之前，SPDR的黄金持仓量在今年以来增长6.2吨。

现货银跟随金价和铂金系金属走低，挫1.2%，报19.36美元，今日下跌后，银价今年转升为跌。

熟知情况的消息人士表示，中国已允许经由首都北京进口黄金，在该国可能提高官方储备之际，此举将有助于该国在不引人注意的情况下继续买入黄金。

现货钯金大跌2.1%，报每盎司777.55美元，现货铂金下滑0.8%，报每盎司1,393.30美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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