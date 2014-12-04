金价缩减跌幅 因欧洲央行声明带动欧元反弹

路透纽约/伦敦12月4日 - 金价周四缩减跌幅，因欧洲央行总裁德拉吉表示将在明年初重新评估推出更多刺激举措的可能性后，欧元兑美元反弹，但在明日美国公布关键就业数据前仍然承压。

美元强势使持有其他货币的投资者购买以美元计价黄金的成本增加。

投资者一直在德拉吉的讲话中寻找欧洲央行采取印钞购债行动，即量化宽松(QE)，的明确迹象。近几年，一些国家的央行已经推出了QE.

1947 GMT，现货金XAU=报每盎司1,206.87美元，下跌0.2%，脱离稍早触及的低位1,201.07美元。美国12月期金GCv1收跌1.00美元，报每盎司1,207.70美元。

欧元兑美元EUR=从28个月低位反弹，上扬0.3%。

美国非农就业报告公布前的不确定性和金价周一大幅波动后引发的谨慎情绪限制了金价的上行空间，使金价无法扩大涨幅，交易商称。

“投资者神经紧绷。市场缺乏明确的方向，所有人都如履薄冰，周一的震荡仍历历在目，”MKS的交易部主管Afshin Nabavi表示，“(黄金)亦步亦趋地跟随欧元而动。”

周五的非农就业报告将帮助投资者评估美国经济复苏的力道，及其对利率的影响。近期公布的一系列向好数据支持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将率先升息的观点。

美国升息将推高持有无息投资工具黄金的机会成本，并进一步提振美元。

“我们预计周五数据的影响中性。将传递一种观望的基调，”RBC Capital Markets的贵金属策略师George Gero在谈到非农就业数据时表示。

周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人口减少，直指就业市场改善。

其他贵金属方面，现货银XAG=上扬0.7%，报每盎司16.51美元。现货铂金XPT=攀升1.3%，报每盎司1,233.20美元。现货钯金XPD=上涨0.5%，报每盎司797.00美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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