金价回落至六年低位附近 关注美联储动向

路透纽约/伦敦11月20日 - 金价周五由升转跌，结束了从六年最低位反弹的两日连涨，受累于美元走强和美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策者表示“不久”应会准备好升息。

“希望在较短的时间里会对通胀将向2%目标反弹有合理的信心”美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利称。

1938 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,076.40美元。美国12月期金下跌1.60美元，报每盎司1,076.30美元。金价在周四急升1.1%后，本周可能小幅下跌。

杜德利讲话以及美元走强向金价施压，经纪商RJO Futures的高级市场化策略师Eli Tesfaye称。

“没有很多下行的压力，但也没有利好的因素，”Tesfaye称，指出市场今日相对横盘整理。

“市场缺乏方向，”他称。

金价稍早走强，因美联储不会很快升息的预期在金价触及接近六年低位后激发了一波空头回补。

分析师称，在跌至每盎司1,064.95美元的2010年2月以来最低位后市场有些下跌过度。美联储的会议记录暗示其将谨慎行事，激发了空头回补。

据直接了解问题的消息人士称，面对珠宝生产商违约数量上升，中资银行越来越警惕，他们在对新的黄金出借业务作评审时也更加仔细。

现货银下跌0.7%，报每盎司14.13美元，现货铂金下跌0.4%，报每盎司850美元。

现货钯金逆势上涨3.2%，报每盎司553.50美元，从周四的接近三个月低位反弹。(完)