金价进一步下挫 因美联储重申对升息保持耐心

路透纽约/伦敦1月28日 - 在周三美国联邦储备委员会(美联储/FED)称将对升息决定上保持“耐心”后，金价扩大跌幅。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在年内首次政策会议结束后表示，尽管其他市场仍然动荡，但美国经济仍在复苏轨道之上。美联储声明在维持利率不变上放弃使用倍受关注的“在一段长时间”的措辞。

1957 GMT，现货金跌0.6%，报1,284.11美元，交投区间宽幅为13美元。

2月美国期金收跌5.80美元，报每盎司1,285.90美元。

“美联储放弃'一段长时间'的措辞，和美联储确认将考量国际状况及重申对升息保持耐心互相抵销， ”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部主管Tai Wong说。

“不过，市场仍担心，可能美联储真的希望将利率正常化，因为风险资产下滑和美元稳定。短期资金在作多黄金和白银，所以两者表现正在挣扎之中。”

在美联储政策声明公布后，美元指数上涨0.4%，至日内高位。

Phillip Futures投资分析师Howie Lee表示，短期金价或将不会跌穿1,250美元，因为在下月农历新年前，中国消费者有买需。

香港政府统计处周二发布的数据显示，去年全年净流入中国的黄金量为81.37万公斤，较2013年全年的115.82万公斤低三成。

其他贵金属方面，现货银跌0.3%，报每盎司17.97美元。现货钯金劲涨2%，报每盎司793.50美元。现货铂金跌0.4%，报每盎司1,253.50美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。