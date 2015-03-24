金价连升第五日 因对美联储将推迟至9月升息的预期升温

路透纽约/伦敦3月24日 - 金价周二升至两周半高位，连升第五个交易日，因对美国将可能推迟至9月才升息的预期升温。

现货金触及3月6日来最高1,195.30美元，之后缩减涨幅，在1826 GMT，现货金上扬0.4%，报1,193.70美元。

美国4月期金收涨3.70美元或0.3%，报每盎司1,191.40美元。

金价势将录得去年1月来最长升势，过去几日投资人青睐黄金，因在美联储发布对美国经济的谨慎立场，令提前升息的可能性降低后，美元大跌。

欧元区公布的采购经理人数据显示，3月德国民间部门扩张速度为7月以来最快，法国民间部门连续第二个月扩张。数据扶助欧元兑美元走强。

在美国数据显示潜在通胀压力上升以及新屋销售强劲后，美元从稍早的跌势中反弹，美元指数升0.2%。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，零利率已经不再适用于美国，即便是在“夏季”升息，货币政策也将仍然十分宽松。

周二，美联储副主席费舍尔称，市场“广泛预期”联储将在今年开始升息，不过，政策路径仍不明朗。

现货铂金跌0.3%，报每盎司1,140.20美元。现货银升0.1%，报每盎司16.93美元。现货钯金跌1.3%，报每盎司765美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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