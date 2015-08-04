金价因美元上涨而承压 铂金触及六年半低位

路透纽约/伦敦8月4日 - 金价周二从日内高位回落，因美元走高，且一美国联邦储备委员会(美联储/FED)具投票权的委员称他准备支持在9月升息。

铂金跌至六年半来最低，钯金降至2012年底来最低水准，因供应过剩和汽车催化剂需求疲弱。

金价从日内高位回落，此前华尔街日报报道，亚特兰大联储总裁洛克哈特表示经济若“严重恶化”才能让他不支持在9月升息。

“接近收市时，对(美联储)9月升息的消息使市场愈发紧张，进一步拖累金价，”LOGIC Advisors联席创始人Bill O'Neill说。

1910 GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,087.61美元，离7月24日触及的1,077美元不远，后者是2010年2月来最低。

美国12月期金收涨0.1%，报每盎司1,090.70美元。

美元兑一篮子主要货币上涨0.4%。

本周主要数据将是周五出炉的美国非农就业报告。

汤森路透核心商品CRB指数从周一触及的12年低位反弹。

铂金跌至2009年2月来最低的每盎司940.50美元，钯金降至约三年低位586.33美元。

现货银涨0.3%，报每盎司14.52美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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