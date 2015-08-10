金价升至1100美元以上 因9月升息存在不确定性

路透纽约/伦敦8月10日 - 金价周一上扬1%，至每盎司1,100美元以上，为逾七周最大单日升幅，因美元下跌，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话为联储9月升息带来不确定性。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，美联储应不久就会决定升息，但他预先准备的讲稿中没有重申他近期的言论，他曾表示准备在下月投票支持升息。

金价受升息前景拖累在今年下半年下跌。升息将使持有黄金的机会成本上升，并提振美元汇价。

不过，在上月跌至五年半低位1,077美元后，金价寻获支撑，今日连升第三日。

在1927 GMT，现货金上扬1%，报每盎司1,103美元。

美国12月期金收升0.9%，收报每盎司1,104.10美元。

在贵金属中，现货铂金升幅最大，劲升3.1%，至每盎司989.50美元，此为日内高位。

美元下跌，此前美联储副主席费舍尔称全球通胀下滑的趋势令美联储“感到不安”，但这只是美联储关注的众多因素之一，他的讲话为美联储9月升息带来不确定性。

追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数.TRJCRB急升2.1%，因铜、原油和谷物价格上涨。

交易商表示，金价扩大涨幅，因回补空头和在1,100美元左右的止损买单被触动。

上周金价连续第七周下跌，为1999年来最长周度跌势。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares的黄金持仓量周五降至2008年9月来最低

现货钯金上扬1.3%，报每盎司605.50美元。现货白银攀升2.5%，报每盎司15.21美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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