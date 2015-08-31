油价大涨推动金价反弹 市场等待美国加息线索

路透纽约/伦敦8月31日 - 金价周一保持稳定，从盘中低位反弹，受石油价格大幅上涨和美元下跌影响。金价稍早承压，因有迹象表明，尽管近期市场动荡，美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍可能在今年升息。

1920 GMT, 现货金升0.04%, 至每盎司1,134美元, 8月可能上涨接近3.5%，是自1月以来最大月度涨幅，本月早些时候，对中国经济放缓的担忧带来一波空头回补行情，促使金价从7月触及的5年半低位回升。

美国12月黄金期货微跌0.1%,至每盎司1,132.50美元。

油价飙升超5%,因美国石油生产数据显示产量下跌，且石油输出国组织(OPEC)称，将与其他产油国就低油价进行磋商。

RBC Capital Markets驻纽约的贵金属分析师George Gero称，“油价急升引发金市的空头回补。”

“这意味着，持有原油空头的基金也持有黄金空头，他们通常这样做。”

早些时候现货金跌0.7%，因市场将注意力集中在周末怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行年会上美联储官员的讲话上。尽管有几位官员暗示，金融市场持续动荡会延迟加息的时机，但仍维持了9月升息的可能性。之后油价上涨为黄金提供了支撑。

美联储副主席费舍尔周六称，随着来自美元的压力减弱，美国的通货膨胀率可能会反弹，允许美联储逐步加息。

LBBW分析师Thorsten Proettel说：“上周市场认为美联储会将加息推迟到12月份，在最新的评论发表之后，可以说仍可能在9月加息。毫无疑问，这给金价带来压力。”

现货钯金连续第三个交易日上涨，大涨2.2%，至每盎司596.50美元。

现货银升0.3%，至每盎司14.63美元。现货铂金XPT=跌1.1%,至每盎司1,004.75美元。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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