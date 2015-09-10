金价从四周低点反弹 市场聚焦美联储会议

路透纽约/伦敦9月10日 - 金价周四从四周低点反弹，因欧股结束三日连升，但交易商仍表现谨慎，静待美国升息时机的新线索。

周三金价下挫1.4%，为约两个月最大单日跌幅，因股市上涨和美元走强，拖累金价跌至1,101.11美元的8月11日以来最低点。

交易商表示，在美联储9月16-17日货币政策会议前，金价可能进一步走软。

1840 GMT， 现货金升0.5%，报每盎司1,110.65美元。美国12月期金收高0.7%，报每盎司1,109.30美元。

“鉴于美联储可能升息以及如果联储会议结果出现意外，市场会作何反应的不确定性，现在很难判断金市的走向。”ICBC Standard Bank策略师Tom Kendall表示。

“值得一提的是每年的这个时候，金市应受到一些季节性的提振，特别是来自印度，但目前市场非常淡静。”

除美股外，全球股市下滑，因担心中国和日本的经济，但美股走强，部分受油价反弹带动。美元走软。

投资者对黄金的兴致不高。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周三黄金持仓量减少0.61%，至678.18吨，为8月12日以来最大降幅。

现货银升0.4%，报每盎司14.67美元，现货铂金跌0.5%，报每盎司976美元。现货钯金大涨1.7%，报589.25美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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