金价触及一个月低位且连跌第三周 屏息以待美联储会议结果

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约/伦敦9月11日 - 金价周五跌至一个月低位，本周将连续第三周下跌，因美联储近十年来首次升息的时机的不确定性削弱对黄金的投资兴致。
金价本周下挫约2%，在周五盘中触及8月11日来最低的1,098.35美元。
1837 GMT， 现货金跌0.6%，报每盎司1,104.96美元。美国12月期金收跌0.5%，报每盎司1,103.30美元。
交易商正等待下周四美联储公布政策声明，以寻找美国何时升息的线索，在此之前他们不愿在金市建立大量头寸。
“人们不想在美联储会议前作多黄金，这是最重要的，”Logic Advisors创始人之一的Bill O'Neill表示。
“在金市的大型市场参与者仍然很少。对冲基金肯定不会作大量押注，”O'Neill说。
“本行认为美联储将待到12月才会升息，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“我认为，这将为金市带来持续不确定性。如果美联储下周明确表示将如何行动，金市表现将好转。”
美元指数.DXY下跌0.3%，而全球股市下滑，因担心经济前景。
印度黄金联合会南部地区主管表示，印度连续两年出现乾旱，打击该国的黄金需求，将可能导致今年减少黄金进口高至10%。
现货银跌1.2%，报每盎司14.49美元，现货铂金跌1.9%，报每盎司959.50美元。现货钯金持平在587.50美元。
钯金是本周表现最好的贵金属，录得2.7%的周度升幅，结束三周连跌的势态。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。